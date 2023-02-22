Deprem bölgesinde çiftçilerin Ziraat Bankası borcu 1 yıl ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları 1 yıl ertelendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karardan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile bağlı ilçelerinde tarımsal ürünleri-varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seraları ve benzeri) zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Tarım ve Orman Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticiler, iktisadi işletmeler, birlik ve kooperatifler yararlanacak.

Buna göre, hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulacak. Komisyonlarda, ilgili kamu kurumları ve ziraat odalarından temsilciler bulunacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Hasar tespit komisyonu kararlarının, en geç 3 ay içinde hazırlanmış olması gerekecek.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından kullandırılan ve 6 Şubat itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan, vadesi 1 yılın üzerinde olanlarda 1 yıl içinde başvuru yapılan veya vadesinden itibaren bekleme süresi içinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihlerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.

Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin lira ve altında olan kişilerin kredileri ile ilgili erteleme işlemleri, banka veya Tarım Kredi'ye müracaatına ve herhangi bir hasar tespiti yapılmasına gerek bulunmadan ilgilisi tarafından resen gerçekleştirilecek.

Kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin 1 lira ve üzerinde olan, tarımsal ürünleri/varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seralar gibi) en az yüzde 30 ve üzeri zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenenlerin erteleme taleplerinin değerlendirilmesi için ilgisine göre banka veya Tarım Kredi'ye müracaat etmeleri gerekecek.

Buna göre, hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibarıyla borçları vadesinden itibaren, bekleme süresi içinde bulunan veya bu kararın yürürlük tarihinden sonra "tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına" aktarılmış bulunanlar, hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgisine göre banka veya Tarım Kredi'ye yazılı olarak başvuru yapacak. Kredi borçlarının vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren 1 yıllık süre içinde dolacak olanlar, vadesinden itibaren 1 ay içinde ilgilisine yazılı müracaatta bulunacak.

Kredi borçlarının vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte vadesi bir yıllık süreyi aşanların bir yıllık süre içinde ilgisine göre banka veya Tarım Kredi'ye yazılı müracaat etmesi halinde faiz tahakkuk ettirilerek başvuru tarihinden itibaren bir yıl borçları ertelenecek.

- Yatırım kredilerinde tüm taksitler ertelenecek

Banka ve Tarım Kredi tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme dönemi süresince vadesinden itibaren faiz uygulanmayacak. Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl süreyle ertelenecek ancak faizsiz erteleme yalnızca ilk taksit için uygulanacak, diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Banka ve Tarım Kredinin ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, bankaca tarım kredilerine uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı esas alınarak hesaplanacak.

Banka ve Tarım Kredi, birinci yıl için kendi uygulamaları çerçevesinde üreticilere birden fazla taksit belirleyebilecek. Bu kapsamda yapılandırılan krediler birinci yılın sonunda gelir kaybı uygulamasının dışında kalacak.

Banka ve Tarım Kredi, karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesi için aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletecek. Kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarının Bakanlığa iletilmesinin ardından ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

- Takip işlemi başlatılmayacak

Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit komisyonu karar tarihinden müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Karar, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.