Benzine indirim bekleniyor
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 10:16, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 10:39
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından benzin fiyatlarında da indirim bekleniyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 48 kuruş düşüş olacağı belirtildi.
Benzin fiyatı güncel olarak İstanbul'da 20,80 TL, Ankara'da 21,05 TL, İzmir'de 21,05 TL.
Motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.