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Deprem bölgesinde eşyalar 12 bin liraya indiriliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra depremzedeler ağır hasarlı binalardan eşyalarını kurtarma telaşına düştü. Eşya indirme ücreti 12 bin TL'yi ödeyerek nakliyecilerle anlaşan depremzedeler, yapılan işin riskli olduğunun farkında... Son olarak 6,4 büyüklüğündeki Hatay depreminde 3 nakliyeci enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise eşya almak için ağır hasarlı evlere kısa süreli de olsa girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 10:41, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 10:44
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Deprem bölgesinde eşyalar 12 bin liraya indiriliyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 ile Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik yıkıcı depremlerin ardından bazı illerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bazı evlerde de enkaz kaldırma işlemi başladı.

Depremzedeler ağır hasarlı binaların yıkımından önce kurtarabileceklerini düşündükleri eşyaları için beton yığını evlerin içine girip eşyalarını alıyor. Canları pahasına enkaza girenler "Mal da canın yongası." diyor.

TAŞINMA TELAŞI

Giriş ve birinci katlardaki eşyalar sırtlanırken yüksek katlı binalarda ise nakliyeciler devreye giriyor. Yük asansörünün pencereye dayandığı binalarda ağır hasarlı eve giren nakliyeciler hızla taşınma telaşına düşüyor.

Bir daireden eşya indirme bedeli 12 bin TL iken nakliyeciler yapılan işin riski olduğunun farkında olup "Tehlikeli ama her Şeye rağmen girebildik." ifadelerini kullanıyorlar.

Giriş ve birinci katlarda ise depremzelerde riski kendisi alıp içeriye giriyor.

DEPREME EŞYA ÇIKARTILKEN YAKALANDILAR

Son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki depreme hasarlı bir evden eşya alırlarken yakalanan ve enkaz altında kalan üç kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında aracı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü." dedi.

BAKAN SOYLU DÜN DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşya almak için ağır hasarlı evlere kısa süreli de olsa girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Ağır hasarlı binalara girmenin de riskli olduğunu vurgulayan Soylu, "Şimdi art arda gelen depremlerden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde, bugünden itibaren buradan eşya alınması, buraya kısa sürede girilmesi de yasaklanmıştır. Yani ağır hasarlı binalara da bu saatten sonra girmek yasaktır, yeni bir karara kadar. Çünkü bu riski taşıyamayız, bu sorumluluğu taşıyamayız, bu da doğru değil." diye konuştu.

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