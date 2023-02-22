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Trafiğe ocakta 160 bin 162 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 26 milyon 640 bin 971'e yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 10:49, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 10:52
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Trafiğe ocakta 160 bin 162 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe ocak ayında 160 bin 162 aracın kaydı yapılırken 1987 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 158 bin 175 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,2 artarak 160 bin 162'ye yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 32,9 azalarak 1987'ye düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ilk ayında 158 bin 175 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,8'ini otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 25,3'ünü motosiklet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,8 arttı. Bu artış minibüste yüzde 79,9, otomobilde yüzde 44, kamyonette yüzde 48,5, kamyonda yüzde 75,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 148,2, otobüste yüzde 33,6 olarak gerçekleşti. Ocakta traktörde yüzde 29,4 ve motosiklette yüzde 20,4 azalma oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların ocakta yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 73,6, kamyonda yüzde 47,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,6, otomobilde yüzde 94,5, traktörde yüzde 85,5, kamyonette yüzde 51,7, otobüste yüzde 36 ve motosiklette yüzde 325,6 artış kaydetti.

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak sonu itibarıyla 26,7 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 25 milyon 321 bin 937'den 26 milyon 640 bin 971'e yükseldi.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

- Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 921 bin 387 taşıtın yüzde 70,3'ü otomobil, yüzde 16,6'sı kamyonet, yüzde 5,3'ü motosiklet, yüzde 3,3'ü traktör, yüzde 2,1'i kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 20,6'sı Renault, yüzde 16,4'ü Fiat, yüzde 6,6'sı Hyundai, yüzde 6,5'i Opel, yüzde 5,4'ü Volkswagen, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 5'i Dacia, yüzde 4,6'sı Citroen, yüzde 4,4'ü Peugeot, yüzde 3,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,2'si Skoda, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,1'i Ford, yüzde 2,1'i Nissan, yüzde 2'si Kia, yüzde 1,4'ü BMW, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 0,7'si Suzuki, yüzde 0,5'i Seat ve yüzde 3,9'u diğer markalar oldu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 otomobilin yüzde 66,4'ü benzin, yüzde 22,3'ü dizel, yüzde 7,4'ü hibrit, yüzde 2,1'i elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 350 bin 770 otomobilin ise yüzde 36,8'inin dizel, yüzde 34,9'unun LPG, yüzde 26,9'unun benzin, yüzde 1'inin hibrit ve yüzde 0,1'inin elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'inin ise yakıt türü bilinmiyor.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 36,4'ünün 1300 ve altı, yüzde 22,7'sinin 1401-1500, yüzde 21,9'unun 1301-1400, yüzde 9,5'inin 1501-1600, yüzde 6,5'inin 1601-2000, yüzde 0,8'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41'i beyaz, yüzde 29,4'ü gri, yüzde 9,6'sı mavi, yüzde 7,5'i siyah, yüzde 7,1'i kırmızı, yüzde 2,6'sı yeşil, yüzde 1,7'si turuncu, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,4'ü sarı renk araçlar oldu.

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