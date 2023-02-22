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Hatay'da depremde zarar gören araçlar otoparklara çekiliyor

Antakya ilçesinde çekici araçlardan sorumlu Şerafettin Çakan:- "Şu anda 1000'e yaklaştı. Günlük 250-300 araç çekiyoruz. Her türlü ticari araç ve otomobiller var. Buranın güvenliğini özel harekat polisleri sağlıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 12:05, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 12:24
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Hatay'da depremde zarar gören araçlar otoparklara çekiliyor

- Hatay'da depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanlar başta olmak üzere sahipsiz araçlar, otoparklarda emniyete alınıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, birçok araç da enkaz altında kaldı ve yıkımdan zarar gördü.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı görevlilerinin kullandığı 23 çekici, sahada zarar gören, sahipsiz araçları otoparka çekiyor.

Hasar durumu farklılık gösteren araçlar, güvenliği sağlanan parkta, kayıt işlemlerinin ardından çekiciden indiriliyor.

Bir başka görevli ise araçta arama yaparak içinde bulunan değerli eşyaları sahibine teslim etmek üzere muhafaza ediyor.

Kentte iki gün önce başlayan çalışmalarda 1000'e yakın araç otoparka çekilirken, İl Emniyet Müdürlüğünün belirlediği ikinci alanın da kısa sürede dolması bekleniyor.

- "Ruhsat ve kimliklerini ibraz ettiklerinde araçlarını alabiliyorlar"

Vakfın Hatay'daki çekici araçlarının sorumlusu Şerafettin Çakan, AA muhabirine, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 38 çekici ile deprem bölgesinde hizmet verdiklerini söyledi.

Hatay'da 23 çekiciyle, enkaz alanlarından araçları güvenli park alanına taşıdıklarını belirten Çakan, "Göçük altında kalan, yaralanan veya hastanede tedavi olanlar gibi sahibi olmayan, terk edilmiş araçları enkaz alanlarından çıkarıyoruz. Daha sonra buradan teslim alanlar da oluyor. Ruhsat ve kimliklerini ibraz ettiklerinde araçlarını alabiliyorlar. Bunlar yoksa e-Devlet üzerinden araçların kendilerine ait olduğunu ibraz etmeleri halinde de araçları teslim ediliyor." diye konuştu.

Çakan, Antakya merkezinde bir park alanının dolduğunu ve hareketliliğin sürdüğünü vurguladı.

Toplanan araç sayısının hızla arttığını dile getiren Çakan, şunları kaydetti:

"Şu anda 1000'e yaklaştı. Günlük 250-300 araç çekiyoruz. Her türlü ticari araç ve otomobiller var. Buranın güvenliğini özel harekat polisleri sağlıyor. Ayrıca trafik polisi ve çekici arkadaşlarla 24 saat otoparklardayız. Şu an içinde bulunduğumuz alan şehirdeki ikinci nokta. Birincisi köy otogarlarıydı, doldu. Burası da dolduğunda, İl Emniyet Müdürlüğünün gösterdiği başka bir güvenli otoparka alınacak. Buranın dolma ihtimali yüksek. Bir başka alanı gösterdiklerinde bitene kadar devam edeceğiz."

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