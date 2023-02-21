Kömür Fiyatları 2023 - 1 Ton Kömürün Fiyatı Ne Kadar?

İlandır

Kömür fiyatları 2023 yılında geçen yıla göre güncellendi. 1 ton kömür, 1 torba kömür, 25 kg kömür ve en çok merak edilenler devlet ödemeleri sitemizdeki yazımızda. Tüm bu marka ve çağrıları içeriğimizde detaylı bir şekilde cevaplayacağız. Fiyat artışlarıyla birlikte ton kömür başına ne kadar gerekli tüm bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

1 Torba Kömür Fiyatı Ne Kadar?

Torba kömür müşteriler tarafından en çok rağbet gören kömür çeşitlerinden biridir. 1 çuval kömürün fiyatı 200 ile 300 TL arasında değişiyor. Kömür, dünya çapında en çok bulunan elektrik kaynağıdır ve şu anda dünya elektriğinin %36'sından fazlasını sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektriğin yaklaşık dörtte birini kömürle çalışan elektrik santralleri oluşturmaktadır.



1 Ton Kömürün Fiyatı Ne Kadar?

1 ton kömürün fiyatı 5.000 TL ile 8.500 TL arasında değişiyor. Aşağıda türüne göre kömür fiyatları verilmiştir.

" 1 ton fındık kömürü fiyatı 7000 TL

" 1 ton portakal kömürü fiyatı 7600 TL

" 1 ton ithal kömür fiyatı 7500 TL

" 1 ton limon kömürü fiyatı 7100 TL

" 1 ton karpuz kömürü fiyatı 7750 TL

" 1 ton kömürün ısıtma fiyatı 7700 TL

" 1 ton ithal havai kömür fiyatı 7800 TL

" 1 ton fındık kömürü fiyatı 7400 TL

" Basın kömür fiyatı 7000 TL

Güncel kömür fiyat listesi yukarıdaki gibidir. Önceki yıllara göre fiyatı önemli ölçüde artan 25 kiloluk kömür çuvalı 190 TL ile 1.280 TL arasında satılıyor. Yurt dışından ithal edilen kömürler Rusya ve Sibirya ülkelerinden getirtilmektedir. Kömür fiyatları size fazla geliyorsa devlet ödemeleri dahilinde destek alabilirsiniz.

Sobalık Kömürün Fiyatı Ne Kadar?

Artan kömür fiyatları nedeniyle birçok kişi "Bir torba soba kömürü ne kadar?" Sorunun cevabını aşağındaki tablodan bulabilirsiniz. Sobalar için güncel kömür fiyatları aşağıdadır.

" Gür Atakaş 25 kg. portakal kömürü (soba) fiyatı 220 TL

" Sharus 25 kg. fındık kömürü (soba) fiyatı 150 TL

" Bağlamalar 25kg. portakal kömürü (soba) fiyatı 167 TL

Kömür yardımı başvurusu için https://www.devletodemeleri.com ziyaret ederek detaylı başvuruya ulaşabilirsiniz

