Hakkari'de risk taşıyan 3 okul tahliye edildi, öğrenciler başka okullara nakledildi

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Valilik koordinesinde kent merkezine bağlı Akçalı Yatılı Bölge Ortaokulu, Yüksekova'daki Atatürk ve Cemal Sala ilk ve ortaokulları boşaltıldı.

Tahliye edilen okullardaki öğrencilerin başka okullara nakilleri sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine, Bakanlığın ve Valiliğin talimatları doğrultusunda riskli gördükleri okullarla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda da kent merkezi ve Yüksekova'daki 3 okulu tahliye ettiklerini bildiren Gür, şunları aktardı:

"Eldeki verilere dayanak bu kararı aldık. Okul ağımız çok geniş. Son 4 yılda 49 okul yaptık. Çocuklarımız ve insanlarımız çok önemli. Bir yerde risk varsa mutlaka tedbir alırız. Buna yönelik çalışmalarımız devam edecek. Güçlendirmeler yaptık. Depremden önce de yıktığımız okullar vardı. Bu bizim yeni başladığımız bir süreç değil. Son 1 yıldır bu kararları alıyoruz. Yazın 6 okul yıktık, 11 okulu güçlendirdik. Çocuklarımızın güvenliği bizim için önceliklidir. Allah'ın izniyle hiçbir çocuğumuzun burnu kanamayacak şekilde imkanlar dahilinde tedbir alıyoruz. Tahliye ettiğimiz okullardaki öğrencilerimizi de uygun gördüğümüz okullara naklettik."