Giresun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 13:33, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 13:34
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan zanlı ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.K'nin Espiye ilçesinde olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan H.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.