Giresun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kadroya geçen her sözleşmeli, memur statüsünden emekli olabilirler mi?

Farklı statülerde geçen hizmetleri olanların memur veya işçi statüsünden emekli olmalarındaki önemli tarih 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihidir. Hizmet birleştirme şartları, 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar ile 2008 sonrası ilk defa çalışmaya başlamış olanlara göre değişmektedir.