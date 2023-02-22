Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 160'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları belirlenerek tutuklanan şüpheli sayısı 160'a yükseldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 564 zanlının sorumluluğu saptandı.

Yakalanan şüphelilerden 160'ı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 175 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 71 şüpheli hakkında yakalama kararı, 61 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 18 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 6 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 62 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Hırsızlık soruşturmaları

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 351 olayla ilgili 282 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 181'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.