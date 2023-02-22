YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanma tarihi 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 26 Mart'a ertelendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 14:13, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 14:39
ÖSYM'nin internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.
Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.
Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.
İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.