Depremzedelere gönderilmek üzere kesilen odunları çaldılar
Trabzon'un Sürmene ilçesinde deprem bölgesindeki depremzedelere gönderilmek üzere kesilen odunları çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 14:47, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 14:48
İlçenin Ortaköy ve Koyuncular mahallesi yolu üzerinde vatandaşların depremzedelere gönderilmek üzere yapmış oldukları odunları E.Y. ve S.K isimli iki kişi kamyonete yükleyerek kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şahısların Kahraman mahallesine ait Koprübaşı karayolu üzerinde bulunan cami lojmanına da girerek buradan elektrikli fırın, soba ve demir hurdaları da çaldıkları belirlenirken, gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.