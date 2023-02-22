Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve tedavi görmek için Ankara'ya sevk edilen 6 depremzede çocuğu hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli
depremlerden etkilenen ve tedavi görmek için Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma
ve Uygulama Hastanesine sevk edilen depremzede çocukları hastanede ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine
giden ve bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremden etkilenen 17
yaşındaki Aleyna Ölmez, Hülyasu Kısa, Zeynep Küçükler, Miraç Eren Döner, Feyza
Nur Yakar ve Ayça Çepni olmak üzere toplamda 6 depremzede çocuğa geçmiş olsun
dileklerini iletti.
Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar
da yaklaşık 1 saat süren ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan'a eşlik edenler arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastaneden ayrılırken çevrede bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.