Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tedavi görmek için Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen depremzede çocukları hastanede ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine giden ve bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremden etkilenen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Hülyasu Kısa, Zeynep Küçükler, Miraç Eren Döner, Feyza Nur Yakar ve Ayça Çepni olmak üzere toplamda 6 depremzede çocuğa geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yaklaşık 1 saat süren ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a eşlik edenler arasında yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastaneden ayrılırken çevrede bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.