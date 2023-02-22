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Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu

KARAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından seçimlerle ilgili tartıma sürerken AK Parti seçim için 18 Haziran'da karar kıldı. Reuters'a konuşan AK Parti kaynakları, partinin yeni seçim sloganını da açıkladı: Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz...

Haber Giriş : 22 Şubat 2023 17:20, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 17:22
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Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu

Açıklanan resmi rakamlara göre 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiği, 13 milyondan fazla kişinin doğrudan etkilendiği Kahramanmaraş merkezli iki büyük deremin ardından seçimlerin ne zaman yapılacağı tartışması sürüyor. Depremin hemen ardından 'seçimlerin ertelenmesini tartışan' AK Parti'de ibrenin yeniden mevcut seçim tarihi olan 18 Haziran 2023'e çevrildiği öğrenildi.

Hükümet yetkilisi: Erteleme rafa kalktı

Reuters'a "Erteleme ve Kasım ayına bırakma konusu yapılan değerlendirmelerle artık rafa kalkmış durumda" diyen bir üst düzey hükümet yetkilisi görüşmelerde seçimin zamanında, yani 18 Haziran'da yapılması görüşünün ağırlık kazandığını söyledi. Aynı yetkili, "Sonuçta bir ay ne kadar fark eder ki? Erteleme olacaksa, gerçekten işe yaraması için 1 yıllık bir erteleme lazım. Kamuoyu da buna hiç sıcak bakmıyor" diye konuştu.

Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini görüşecek

AK Partili yetkililer daha önce Reuters'a yaptıkları açıklamada erteleme olması gerektiğini ve Kasım ayının makul olduğunu savunmuşlardı. Bir başka hükümet yetkilisi de seçim için Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşeceğini belirterek iki parti arasında bazı temaslar olduğunu, nihai kararın liderler tarafından verileceğini söyledi.

18 Haziran'da mutabakat büyük olasılık

"Seçim için daha önce açıklanan 14 Mayıs, normal tarih olan 18 Haziran ve Kasım ayına ertelenmesi gibi alternatifler üzerinde duruluyordu" diyen aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak gelinen noktada daha çok seçimlerin 18 Haziran'da yapılması yaklaşımı daha öne çıkmış durumda. Büyük ihtimalle 18 Haziran'da seçim konusunda mutabakat sağlanması büyük olasılık."

Yaz aylarında seçim handikapları var ama...

18 Haziran'da yapılabilecek seçimin yaz dönemine denk gelmesinin bazı handikapları olduğunu hatırlatan yetkili ayrıca, "YSK'nın hazırlanması, özellikle depremin etkilendiği illerde seçimin fiziki şartlarının oluşturulması ya da bu seçmenlerin geçtikleri illerde oy kullanması gibi süreçlerin yetiştirilmesi gerekiyor" dedi ve ertelemenin sakıncalarını ise şöyle açıkladı:

Seçimi ertelenirse 'seçimden kaçtılar' derler

"Kasım ayı ya da başka bir döneme ertelenmesinin de hem iktidarın seçimden kaçtığı algısı, hem muhalefetin olumsuz yaklaşımı, hem milletvekillerinin durumu, hem cumhurbaşkanının adaylık durumu ile anayasadan kaynaklanan hukuki zeminin getirdiği durumlar da erteleme üzerinde gölge oluşturuyor."

Bölgede inşaat çalışması başlıyor

AK Parti'den üst düzey bir yetkili de, "Seçim tarihinin ertelenmesi görüşü yerine seçimin zamanında yer alması görüşü öne çıkmış durumda" dedi ve erteleme konusunun kamuoyunda fazla tepki gördüğünü ve konunun demokrasinin yaralanmasına kadar getirildiğini vurguladı.

Yetkili, "Şu anda 18 Haziran'da seçimin yapılması görüşü ağırlık kazandı. Bu konuda detaylı değerlendirmeler yapıldı. Depremzelere yönelik inşaat çalışmaları da başlıyor. Kaybedilecek zaman yok" dedi. İyi Parti lideri Akşener deprem kaynaklı mağduriyetin "bir inşaat şovuna" dönüştürülmeye çalışıldığını söylemişti.

AK Parti'nin yeni sloganı: Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz

Depremden etkilenenlerin konutların temelinin Mart başında atılmasının planlandığını hatırlatan ikinci hükümet yetkilisi, "Kayıplar çok ağır ancak o tarihe kadar en azından fiziki olarak bile olsa bir miktar depremin izlerinin silinip insanların oturabileceklerini görecekleri inşaatlar yükselmeye başlayacak. Daha önce 'yeter söz milletindir' olarak belirlenen sloganın yerini 'Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz' sloganı alacak" dedi ve Cumhur İttifakı'nın kazanma ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi.

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