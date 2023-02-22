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Mini ve Midi Fırın

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 14:00, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 18:30
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Mini ve Midi Fırın

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Mini ve Midi Fırın

Mini ve midi fırınlar az yer kapladıkları ve pratik oldukları için mutfaklarda en çok tercih edilen cihazlar arasında yer alır. Mini fırın modelleriyle ızgara balık, et, börek gibi yemekleri kısa sürede ve hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Eğer küçük bir mutfağınız varsa farklı boyut ve tasarımlara sahip mini ve midi fırın çeşitlerinden ihtiyacınıza uygun olan modeli alabilirsiniz.

Mini ve Midi Fırınların Avantajları Nelerdir?

Daha çok küçük mutfaklarda kullanılsa da büyük mutfaklarda da pratiklik sağladığı için tercih edilen mini ve midi fırınlar farklı ölçülere sahiptir. 12 litre, 15 litre, 30 litre, 32 litre, 42 litre mini ve midi fırın modelleri en kullanışlı modeller arasında yer alır. 45 litre, 60 litre, 50 litre mini ve midi fırın modelleri etkileyici tasarımları ve teknik özellikleriyle birçok avantaj sağlayan modellerdir. Birçok özelliğe sahip bu fırınlar yemek pişirmenin yanı sıra yemeklerinizi sıcak tutmanıza, donmuş gıdaları servise hazırlamanıza imkan verir. Genellikle göz hizasına yerleştirilerek kullanıldıklarından cam kapaklarını açmadan yemeğinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Güçlü ısı izolasyonlarına sahip oldukları için ısıyı uzun süre korur. Kapatıldıktan sonra bir süre daha yiyecekler kendi ısısında pişmeye ve servis için sıcaklığını korumaya devam ederler. Özel montaj gerektirmediklerinden temizlendikten sonra hemen kullanılabilirler. Ayarlanabilen rafları sayesinde farklı boyutlarda fırın kabı, tepsi kullanabilme imkanı verirler. Simfer'in mini fırın modellerinde dikdörtgen tepsiye ek olarak yuvarlak derin tabanlı tepsi de bulunur.

Mini ve Midi Fırın Fiyatları Nasıldır?

Bu tür ürünlerin fiyatları üretildiği malzeme, boyutları, ekipman sayısı, ek özellikler ve elektrik tüketimine göre farklılık gösterir. Kaliteli malzemelerden üretilen modeller uzun ömürlü kullanım sunduğu için daha avantajlıdır. Küçük hacimlere sahip modeller daha farklı fiyatlıdır. Teknolojik özellikler, fonksiyonların fazla olması fiyatları etkileyen unsurlar arasında yer alır. İç kısımlarının çıkarılarak temizlenmesi, buharlı temizleme özelliği, koruyucu termo taban, turbo fan, yoğurt yapabilme imkanı gibi çeşitli özellikler ürün fiyatlarında etkili olur. Az enerji harcayan kullanıcı dostu Simfer mini fırın modelleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Siz de bu tarz cihazların mutfaklarda yarattığı avantajlarından yararlanmak istiyorsanız Simfer'in mini ve midi fırın modelleri sayfasını ziyaret ederek bütçenize uygun modeli belirleyebilirsiniz.

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