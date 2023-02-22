Mini ve Midi Fırın
İLANDIR...
Mini ve Midi Fırın
Mini ve midi fırınlar az yer kapladıkları ve pratik oldukları için mutfaklarda
en çok tercih edilen cihazlar arasında yer alır. Mini fırın modelleriyle ızgara
balık, et, börek gibi yemekleri kısa sürede ve hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Eğer küçük bir mutfağınız varsa farklı boyut ve tasarımlara sahip mini ve midi
fırın çeşitlerinden ihtiyacınıza uygun olan modeli alabilirsiniz.
Mini ve Midi Fırınların Avantajları Nelerdir?
Daha çok küçük mutfaklarda kullanılsa da büyük mutfaklarda da pratiklik sağladığı
için tercih edilen mini ve midi fırınlar farklı ölçülere sahiptir. 12 litre,
15 litre, 30 litre, 32 litre, 42 litre mini ve midi fırın modelleri en kullanışlı
modeller arasında yer alır. 45 litre, 60 litre, 50 litre mini ve midi fırın
modelleri etkileyici tasarımları ve teknik özellikleriyle birçok avantaj sağlayan
modellerdir. Birçok özelliğe sahip bu fırınlar yemek pişirmenin yanı sıra yemeklerinizi
sıcak tutmanıza, donmuş gıdaları servise hazırlamanıza imkan verir. Genellikle
göz hizasına yerleştirilerek kullanıldıklarından cam kapaklarını açmadan yemeğinizin
pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Güçlü ısı izolasyonlarına sahip oldukları
için ısıyı uzun süre korur. Kapatıldıktan sonra bir süre daha yiyecekler kendi
ısısında pişmeye ve servis için sıcaklığını korumaya devam ederler. Özel montaj
gerektirmediklerinden temizlendikten sonra hemen kullanılabilirler. Ayarlanabilen
rafları sayesinde farklı boyutlarda fırın kabı, tepsi kullanabilme imkanı verirler.
Simfer'in mini fırın modellerinde dikdörtgen tepsiye ek olarak yuvarlak derin
tabanlı tepsi de bulunur.
Mini ve Midi Fırın Fiyatları Nasıldır?
Bu tür ürünlerin fiyatları üretildiği malzeme, boyutları, ekipman sayısı, ek
özellikler ve elektrik tüketimine göre farklılık gösterir. Kaliteli malzemelerden
üretilen modeller uzun ömürlü kullanım sunduğu için daha avantajlıdır. Küçük
hacimlere sahip modeller daha farklı fiyatlıdır. Teknolojik özellikler, fonksiyonların
fazla olması fiyatları etkileyen unsurlar arasında yer alır. İç kısımlarının
çıkarılarak temizlenmesi, buharlı temizleme özelliği, koruyucu termo taban,
turbo fan, yoğurt yapabilme imkanı gibi çeşitli özellikler ürün fiyatlarında
etkili olur. Az enerji harcayan kullanıcı dostu Simfer mini fırın modelleri
arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Siz de bu tarz cihazların mutfaklarda yarattığı
avantajlarından yararlanmak istiyorsanız Simfer'in mini
ve midi fırın modelleri sayfasını ziyaret ederek bütçenize uygun modeli
belirleyebilirsiniz.