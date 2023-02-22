İnternetten sattığı bilgisayarı göndermeyen satıcıya 3 yıl hapis

İnternette sahibinden.com sitesine bilgisayar sattığına dair ilan veren Murat T., kendisiyle bağlantı kuran ve bilgisayarı satın almak isteyen Ömer A.'dan bin 400 lira para almasına rağmen bilgisayarı göndermedi. Dolandırıldığını anlayan Ömer A. şikayette bulundu. Murat T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. Mahkeme, Murat T.'yi 3 yıl hapis ve 3 bin lira da adli para cezasına çarptırdı.