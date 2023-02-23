23 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
23 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.
(Adıyaman/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, 2020 ve 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu, rövanş maçlarıyla tamamlanacak.
- Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Basel/23.00)
2- UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu rövanş mücadelesi 8 karşılaşmayla tamamlanacak.
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Belgrad/23.00)