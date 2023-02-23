Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği Yayımlandı

YÖNETMELİK

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KAPSAM DIŞI

PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/9/2005 tarihli ve 25928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İş gereği ve zorunluluklar nedeniyle veya personelin talebi üzerine, yıllık iznin bir bölümünün on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullandırılması mümkündür."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 48 - Personele, iş akışını aksatmayacak şekilde ve geçerli mazerete dayanarak yılda toplam 7 gün ücretli idari izin verilir. İdari iznin beş günlük kısmı yarım günden az kullanılamaz. İki günlük kısmı ise saatlik izin şeklinde kullandırılabilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personele, eşinin doğum yapması veya çocuğunun evlenmesi halinde, isteği üzerine dört gün; kendisinin evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine altı gün izin verilir. Personelin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar; ücretli mazeret izni verilir. Bu izinler nedeni ile görevli olduğu il sınırı dışına çıkanlara ayrıca üç gün ücretli yol izni verilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"o) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel Müdür tarafından verilen iş akdi fesih cezası, yasal süresi içinde itiraz edilmemesi halinde Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Şirketten ayrılan personele verilen disiplin cezası kişinin sicil dosyasında muhafaza edilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 62 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Zamanaşımı

Madde 62/A- Bu Yönetmelikte sayılan fiilleri işleyenler hakkında, bu fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) İhtar ve ücret kesilmesi cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Disiplin Kuruluna üye olarak belirlenenlere, toplantı tarihinden evvel tahkikata ait dosyayı kurul raportörü gözetiminde incelemek üzere, Kurul Başkanı tarafından makul bir süre temin edilebilir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Görevden uzaklaştırılan personele, belirtilen süre içinde ücret ve diğer ödemelerinin üçte ikisi ödenir. Soruşturma sonucunda eski görevlerine iade edilen personele, görevden uzaklaştırma süresince kesilen ücret ve diğer ödemeleri iade edilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Hüküm bulunmayan haller

Ek Madde 1- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4857 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.