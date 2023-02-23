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AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu

Asrın felaketi sonrası AK Partide seçim kampanya süreci ve beyanname yeniden masaya yatırıldı. Seçimde ağırlıklı olarak depreme yönelik propaganda yapılacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 07:37, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 07:38
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AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu

Beyannameden kullanılacak müziğe, mitinglerden vaatlere kadar 2023 seçimlerinin ana maddesi deprem olacak. Özellikle İstanbul depremi için İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın deprem acil eylem planının hayata geçirilmesi formülü dile getirildi.

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde can güvenliği, çevre, konut, deprem, Türkiye'nin gelecekteki müdahale süreçleri konuları beyannamede yer alacak.

Depremin etkilediği şehirler yeniden inşa ve ihya edilecek. Yaralar hızla sarılacak. Deprem sonrası zorunlu olarak şehrini terk eden vatandaşlar yeniden memleketlerine dönecek. Seçim tarihi ile ilgili de AK Parti kurmaylarının büyük çoğunluğu 14 Mayıs'ta yapılmasını istediği öğrenildi.

İSTANBUL'A 'DEPREM ACİL EYLEM PLANI' FORMÜLÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesi ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "İstanbul'da rahmetli Kadir Topbaş döneminde tamamlanan, ancak daha sonra uygulamaya geçirilmeyen Deprem Acil Eylem Planını valiliğimiz vasıtasıyla yürürlüğe soktuk" demişti.

Bu çerçevede başta İstanbul'daki olası deprem ve ülkede yaşanacak depremlere yönelik, Deprem Acil Eylem Planı masaya yatırıldı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere 81 il için yapılacak afet planlarıyla ilgili atılacak adımların seçim beyannamesinde anlatılacak.

BEYANNAMEYE DEPREM REVİZYONU

Deprem felaketi sonrası seçim propagandası için daha evvel yapılan birçok çalışma durdurulacak. Seçim beyannamesine deprem revizyonu yapılacak.

AK Parti seçim beyannamesine can güvenliği, çevre, konut, deprem, Türkiye'nin gelecekteki müdahale süreçleri girecek. Vatandaşlara olası depremlere karşı alınacak tedbirler, yapılacak projeler detaylı olarak anlatılacak. Beyannamede ekonomi başlığı da önemini koruyacak.

Depremin ekonomik boyutu ve vatandaşın hayat standartlarını koruyacak önlemler ve ekonomide atılacak yeni adımlar da beyannamede yer alacak.

AK Partili yetkililer, "Depremin en büyük etkisi ekonomi. Mali boyutu var. Bir taraftan da hareket getirecek. Bütün bunları detaylandırabiliriz" dediler.

MİTİNGLER MİNİMALİZE EDİLECEK

AK Parti kurmayları, bu süreçte mitinglerin çoğunun iptal edileceğini ya da yapılacak mitinglerin de minimalize edileceğini aktardı. Seçim müziklerinin de yeniden gözden gerileceği ifade edilirken, özellikle deprem bölgelerinde müzik olmayacağı vurgulandı


Fatma GÖKSU

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