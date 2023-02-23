Tekirdağ'a yerleşen afetzedelerden güvence bedeli, su açma ücreti alınmayacak
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle yaşadıkları şehirlerden Tekirdağ'a göç ederek yerleşen afetzedelere su kullanımı ve aboneliklerinde kolaylık sağlanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 09:56, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 09:58
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgelerinden Tekirdağ'a yerleşen depremzedelerden güvence bedeli ve su açma ücreti alınmayacağını ayrıca zorunlu deprem sigortasının (DASK) istenmeyeceği duyuruldu.
Zor günlerin hep beraber aşılacağı aktarılan açıklamada abonelik işlemlerinin depremzede olunduğuna dair belgelerle yapılabileceği kaydedildi.