Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Elim olay sonrasında bir yanda yaralar sarılırken, bir yandan da acı hikayeler ortaya çıkıyor.

Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve sosyal medyada bir süre konuşulan Simay Atlı'dan acı haber geldi.

Psikoloji öğrencisi olan Simay Atlı, Kim Milyoner Olmak İster'e ablası ile birlikte katılmıştı.

5 bin lira değerindeki 4'üncü soruya kadar gelen Simay, verdiği yanlış cevap sonrasında elendi.

Simay'ı eleyen soru ise "Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?" oldu.

Kahramanmaraş'ta yerle bir olan Penta Park Sitesi'nde oturan Simay ve annesi Serap Atlı'nın, enkazın altında kaldığı öğrenildi.

Anne ve kız, beton yığınları arasında hayatlarını kaybetti.

Birçok kişiye mezar olan binanın müteahhidi Mesut Başkır ise geçtiğimiz günlerde Marmaris'te yakalandı.