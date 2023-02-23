Cumhurbaşkanlığı'ndan atama izni dağılımı bekleniyor

Bilindiği üzere, kamu idarelerinin yıl içerisinde açıktan veya naklen atama suretiyle yapacakları yıllık serbest memur sayısı sınırlaması Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenerek tüm idarelere duyurulmaktadır.

Yıllardır süregelen genel uygulamada atama izinleri iki grup ve iki dönem olarak dağıtılmaktadır.

Genellikle Şubat ayında kamu idarelerinin acil ihtiyaçlarını karşılaması için "can suyu" diye tabir ettiğimiz sınırlı sayıda bir atama izni (3 ila 5) tahsis edilmektedir. Yılın geneline dair planlama yapılabilecek atama izni sayısı ise Mayıs-Haziran aylarında dağıtılmaktadır.

Şubat ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde ise Cumhurbaşkanlığı tarafından hem istisna atamaları hem de kurumların ilk grup atama izinlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı henüz yayımlanmamıştır.

Eş ve sağlık mazereti başta olmak üzere zorunlu tayin sebeplerinden dolayı kurum değiştirmek durumunda olanların dikkate alınarak, 2023 yılına ait atama izin dağıtımının bir an evvel yapılması gerekmektedir.

