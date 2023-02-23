Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun isminde birleşilmesini istedi
Terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kılıçdaroğlu ve muhalefete birlik çağrısı yaptı. Demirtaş, "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!" ifadelerini kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'deprem' maskesine sığınıp aday açıklamayı erteleyen 6'lı koalisyona ültimatom niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' dedi.
Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerini kullandı.
Masaya Kılıçdaroğlu baskısı: "Yürü bay Kemal"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi, 6'lı koalisyonun deprem nedeniyle aday açıklamayı ertelemesiyle eşgüdümlü olarak Demirtaş'ın, "Yürü Bay Kemal" şeklinde CHP liderine destek vermesi siyasi çevrelerde çok dikkat çekici bulundu.