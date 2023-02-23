'100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı'
'100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı'
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
256 canı katleden ihmaller... Kötü işçilik, kalitesiz beton
256 canı katleden ihmaller... Kötü işçilik, kalitesiz beton
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı
TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı
Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun isminde birleşilmesini istedi
Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun isminde birleşilmesini istedi
Bakan Kurum deprem bölgesinde incelenen bina sayısını açıkladı
Bakan Kurum deprem bölgesinde incelenen bina sayısını açıkladı
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 5 binden fazla başvuru yapıldı
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 5 binden fazla başvuru yapıldı
Depremzede öğrencilere 'eğitim seti' gönderilmeye başlandı
Depremzede öğrencilere 'eğitim seti' gönderilmeye başlandı
Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Akaryakıta indirim bekleniyor
Akaryakıta indirim bekleniyor
Çelik yatak ve kabinlere sipariş yağıyor
Çelik yatak ve kabinlere sipariş yağıyor
Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Denetim can kurtardı: 151 bin binadan sadece 132'si yıkıldı
Denetim can kurtardı: 151 bin binadan sadece 132'si yıkıldı
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı
Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
Kaymakamdan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama
Kaymakamdan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama
TOKİ Başkanı: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
TOKİ Başkanı: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
Bakan Soylu: Depremlerde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti
Bakan Soylu: Depremlerde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Bakan Bilgin'den 'kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı' açıklaması
İzmir'de Valilik ve Belediyeden karşılıklı 'yardım kampanyası' açıklaması
İzmir'de Valilik ve Belediyeden karşılıklı 'yardım kampanyası' açıklaması
Mahkeme, delil tespiti yapılmayan binaların yıkımını durdurdu
Mahkeme, delil tespiti yapılmayan binaların yıkımını durdurdu
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Öğrenciler yurt ücreti ödeyecek mi?
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Öğrenciler yurt ücreti ödeyecek mi?
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu
Defne'deki sahra hastanesine 'hiçbir yetkili gelmedi' iddiasına açıklama
Defne'deki sahra hastanesine 'hiçbir yetkili gelmedi' iddiasına açıklama
İSO Başkanından 'deprem' açıklaması: İki-üç kişinin üzerine yıkılacak bir konu değil
İSO Başkanından 'deprem' açıklaması: İki-üç kişinin üzerine yıkılacak bir konu değil
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 3 günde 4 bin 568 başvuru
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 3 günde 4 bin 568 başvuru
Ana sayfaHaberler Yaşam

256 canı katleden ihmaller... Kötü işçilik, kalitesiz beton

Gaziantep'te 256 kişinin can verdiği iki site ile 3 apartmanda inceleme yapan bilirkişi heyeti, kötü işçiliğin olduğu yapılarda, düz demir, kalitesiz beton, temelde ise büyük çakıllı beton kullanıldığını tespit etti. Bilirkişi heyetinin o tespitlerine TRT Haber ulaştı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 14:12, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 14:25
Yazdır
256 canı katleden ihmaller... Kötü işçilik, kalitesiz beton

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te bulunan 4 bloklu Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde 154 kişi can verdi. Enkaz kaldırma çalışmaları günler süren sitede savcılık gözetiminde bilirkişi heyeti ilk incelemesini tamamladı.

Enkazda yapılan incelemede, inşaatın yapımında kullanılan demir ve beton kalitesinin çok kötü olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kolonların güçlendirilmesi yıkıma engel olamadı

45 vatandaşın hayatını kaybettiği Emre Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan soruşturma neticesinde binanın temelinde büyük çakıl taşlarının kullandığı belirlendi. İnşaatın zemin katını bir müteahhidin yaptığı, diğer kısmına ise başka bir müteahhidin devam ettiği tespit edildi. İnşaatın tamamlanmasının ardından otopark kısmındaki kolonların zayıf olduğunun fark edilmesi üzerine kolonların güçlendirildiği belirlendi.

3 katın üzerine 4 kat daha eklenmiş

Pamukkale Sitesi A Blok'ta da 25 vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. Enkazda yapılan ilk incelemede temel kazmada problem olduğu, binaya ilk 3 kattan sonra 4 kat daha eklendiği, depremler sonucunda ilk 3 katın çöktüğü, son dört katın ayakta kaldığı belirlendi. Ayrıca, inşaatta kullanılan beton kalitesinin kötü olduğu anlaşıldı.

'Kolonlar kaldırılarak kiraya verildi' iddiası

23 kişinin vefat ettiği Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da 3 şüpheli tutuklandı. İnşaatta kullanılan beton kalitesinin ve işçiliğin çok kötü olduğu, düz demir kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, binayı yaptıran şahsın binanın altında bulunan kolonları kaldırarak işyeri ve depo olarak kiraya verdiği yönünde vatandaşların beyanının olduğu kaydedildi.

Hasar tespit çalışmaları nasıl yapılıyor?

Kalitesiz beton, kötü işçilik, asmolen tavan.

Bahar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 9 vatandaş hayatını kaybederken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı. Enkazda yapılan ilk incelemede beton kalitesinin çok düşük olduğu, düz demir kullanıldığı, kalıp işçiliğinin çok kötü olduğu, asmolen tavan kullanıldığı ve binanın yıkılmasına etki ettiği değerlendirildi.

Karot ve donatı örnekleri inceleniyor

İl merkezinde bulunan ve depremde zarar gören tüm binalar ile ilgili karot ve donatı örnekleri aldırılarak incelenmesi için yapı laboratuvarlarına gönderildi. Ayrıca vefat eden vatandaşların yakınları ile bilgisi bulunan vatandaşların beyanlarının alınmasına devam ediliyor.

'100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı'
'100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı'
TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı
TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı
ASELSAN'ın Hatay'da kurduğu çadır kentte çocuklar oyunlarla eğleniyor
ASELSAN'ın Hatay'da kurduğu çadır kentte çocuklar oyunlarla eğleniyor
Bakan Kurum deprem bölgesinde incelenen bina sayısını açıkladı
Bakan Kurum deprem bölgesinde incelenen bina sayısını açıkladı
Bakan Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, depremzedeleri ziyaret etti
Dünyada her iki dakikada bir kadın, hamilelik veya doğum sırasında yaşamını yitiriyor
Dünyada her iki dakikada bir kadın, hamilelik veya doğum sırasında yaşamını yitiriyor

Bu Habere Tepkiniz

Cumhurbaşkanlığı'ndan atama izni dağılımı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan atama izni dağılımı bekleniyor

Kamu idareleri başta olmak üzere tayin müracaatında bulunacak vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak atama izin dağılımını bekliyor
5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
YÖK, eğitim öğretim dönemine ilişkin 9 soru ve cevabı daha yayınladı

YÖK, eğitim öğretim dönemine ilişkin 9 soru ve cevabı daha yayınladı

YÖK, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 2022-2023 bahar yılı eğitim ve öğretimine ilişkin yeni soru ve cevapları yanıtladı.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden ALES/1 başvuralırının başladığını duyurdu.
Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Adana'daki bir çiftlikte, 3 bekçiyi dövüp, ellerini bağladıktan sonra 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, römork ve zirai malzemeleri gasbeden silahlı ve maskeli 5 şüpheliden 3'ü yakalandı. Portakal bahçesinde bulunan çalıntı araç ve malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet Bölgesind Risk ve Tehlike Yönetimi Teknik Çözüm Ekibi oluşturularak tüm okullar kontrol edilecek. İşte takvim...
OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mart 2023
Deprem öncesi ve sonrası Hatay: Büyük yıkım havadan görüntülendi

Deprem öncesi ve sonrası Hatay: Büyük yıkım havadan görüntülendi

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da, kentin deprem öncesi ve sonrasına ilişkin görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mart 2023
Mimar Sinan'ın 'deprem terazisi' merak konusu oldu

Mimar Sinan'ın 'deprem terazisi' merak konusu oldu

Depremler sonrası Osmanlı dehası Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı 'deprem terazisi' merak konusu oldu. Peki 'deprem terazisi' nedir, nasıl çalışır? İşte tüm merak edilenler...