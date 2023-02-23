Uşak'ta bahçeden tabancayla rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi Üçüncü Sigorta Sokak'taki apartmanın bahçesinden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Bu sırada apartmanın önünde kurulan pazar yerinde tezgahının başında bulunan Ö.T, merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ö.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan ve görgü tanıklarının ifadesine göre başında şapka, boğazında atkı bulunduğu söylenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.