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Ahbap'ın denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, "Ahbap'ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına" İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne başvuru yaptıklarını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 14:31, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 14:34
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Ahbap'ın denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı

Kahramanmaraş depremlerinin yapılan bağışlar nedeniyle hedefe konulan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Ahbap derneğinin denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını açıkladı.

Haluk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap'ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da ) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24 Bilginize" ifadelerini kullandı.

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