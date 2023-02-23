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'Büyükçekmece'de eski yönetmeliğe göre yapılmış bütün binaları yıkıyoruz'

İlçede 2 bin 300 civarında yıkılması gereken bina kaldığını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 'Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz. Kanunun verdiği yetkiye istinaden eski yönetmeliğe göre yapılmış, 2004'e kadar olan ne kadar bina varsa hepsini yıkıyoruz.' açıklaması yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 15:43, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 16:18
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'Büyükçekmece'de eski yönetmeliğe göre yapılmış bütün binaları yıkıyoruz'

1999 Marmara Depremi'nin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 35 binden fazla konutun dönüştürüldüğü Büyükçekmece'de, riskli olduğu tespit edilen yapılar için seferberlik başlatıldığı bildirildi.

Büyükçekmece ilçe merkezinde 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre projelendirilmiş olan, proje tekniği, yapım tekniği, kullanılan malzeme, işçilik ve verilen mühendislik hizmetleri açısından günün teknolojisine göre yetersiz kalan yapılar yıkılarak yenileniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Akgün, şunları kaydetti:

"Korkunç bir depremle, korkunç bir felaketle Türkiye karşı karşıya ve bundan mutlaka çok büyük dersler çıkartılacaktır. Büyükçekmece'de 1999 Depremi'nden sonra belediye başkanlığım devam ettiği için planlar üzerinde hemen Afet İşleri Daire Başkanlığı ile Ankara ve buradaki teknik ve bilimsel çalışma yapacak arkadaşlarımızla masaya oturduk. Planlarımızı değiştirdik. Olması gerekeni yaptık. Ondan sonra da binaları yıkmaya başladık. Bugüne kadar 35 bin konutu yeniledik Büyükçekmece'de. Sıvılaşmanın olabileceği ve depremde yıkılması yüzde 100'e yakın binalardan 35 binden fazla konut yenilendi.

1999 Depremi bize çok şeyleri hatırlattı ve 2004 yönetmeliği çıkana kadar, 2004 yönetmeliğinden önce, 1999'dan 2000'den geriye giderek yapılmış binaların tamamını inceledik, incelemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece'de 2 bin 300 civarında yıkılması gereken bina kaldı. Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz. Kanunun verdiği yetkiye istinaden eski yönetmeliğe göre yapılmış; 2004'e kadar olan ne kadar bina varsa hepsini yıkıyoruz. Vatandaş bize müracaat etsin. Biz karotlarını aldıralım, yıkalım meselesine asla girmeyeceğiz. Bu kalan 2 bin 400, 2 bin 300 civarındaki binanın karotlarını alacağız resen yıkacağız. Biz Büyükçekmece olarak yıkmaya devam ediyoruz. İnşallah 2 buçuk yıl içerisinde Büyükçekmece'de bütünüyle depremde 7,5 büyüklüğündeki, 8 büyüklüğündeki depremde yıkılacak bina kalmayacak."

e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek
6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu'ndan yararlanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluk verdiği kurum veya kuruluşlara e-devlet şifresi ile birlikte e-devlet üzerinde vatandaş girişi seçilerek, "www.kentseldönüşüm.gov.tr" adresine başvuru yapılabilecek. Deprem raporu almak için bir kişinin müracaatta bulunması yeterli olacak. Yurttaşlar, binalarını kentsel dönüşüm kapsamına sokmadan da deprem dayanıklılık testi yaptırabilecek.

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