Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 272 kişilik ekibi deprem bölgesinde

Ankara Adliyesi personeli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde adli faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Depremin ardından bölgeye yardım malzemesi gönderen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca adli faaliyetlerinin devam etmesi çerçevesinde; 5 başsavcıvekili, 62 cumhuriyet savcısı, 42 bilirkişi, 6 yazı işleri müdürü, 87 zabıt katibi, 2 mübaşir, 2 memur, 3 bilgi işlem teknisyeni, 23 hizmetli ve 40 şoför görevlendirdi. Bölgeye giden savcı ve diğer adliye personeli, ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerinin yanı sıra ceza soruşturmaları ve hukuk davaları için enkazdan delil toplama sürecinde de yer aldı.