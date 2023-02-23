Kule Apartmanı'nın müteahhidinin yaptığı diğer apartmanlar da sorunlu

Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nda onlarca kişi hayatını kaybetti. Binanın müteahhidi Ömer Cihan, Antalya Manavgat'ta depremzede olarak kaldığı otelde yakalanarak tutuklandı.

Müteahhidin yaptığı diğer apartmanların da sorunlu olduğu gün yüzüne çıktı.

Hatay'daki Ferah Apartmanı ile ilgili dava, Hatay 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Mahkeme, apartmanla ilgili bir süre önce bilirkişi incelemesi istedi.

Sığınak ve otopark alanları daireye çevrildi

Bilirkişinin hazırladığı rapor, ocak ayında tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Rapordaki tespitlere göre, zemin katta ilave çıkma yapılıp, bağımsız bölümlere katıldı. Ruhsatta 5 duraklı asansör görünürken 6 duraklı asansör monte edildi.

Eklemeler bununla da sınırlı kalmadı. Zemin artı 5 kat olarak görülen apartmanın projesinde en alt kat aslında otopark olarak bulunuyordu. Ancak müteahhit otoparkın çevresini de çevirdi ve ev olarak sattı, 4 ve 5'inci katlara ise kaçak balkon çıktı.

İnşaata, usulsüz yapı izin belgesi verildiği tespit edildi

Çatı da projeye aykırı olarak yüksek yapıldı ve ekstra kapalı alan kazanıldı. Bu aykırılıkların apı kullanma izin belgesi verildiği tarihte hayata geçirildiği belirlendi. Bu nedenle projeye ve imara aykırı şekilde yapılan inşaata, usulsüz yapı izin belgesi verildiği tespit edildi.