Deprem bölgesine 1,5 milyar lira tahsis edildi, 20 bin kişiye istihdam sağlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 16:28, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 16:30
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:
"Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız."
Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1.5 milyar TL tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık.Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 23, 2023
Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız.