Otobüs kamyona çarptı: 1 öğretmen ile öğrenci hayatını kaybetti

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tur firmasına ait 07 ARD 047 plakalı otobüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Kürkçüler Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden kömür yüklü 33 P 8165 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüste bulunan öğrenci Merve Genç ile öğretmen Hanife Şahin'in hayatını kaybettiğini, kamyon sürücüsünün de aralarında olduğu 6 kişinin yaralandığını belirledi.

Kazada yaralananlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otobüste kazadan yara almadan kurtulanlar ise Adana Büyükşehir Belediyesince yönlendirilen araçlarla taşındı.

Söz konusu otobüste bulunanların, Hatay'ın Hassa ilçesinde özel öğretim kursu bünyesinde üniversiteye hazırlanan öğrenciler ile öğretmenleri olduğu ve Konya'daki bir yurda gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.