Kılıçdaroğlu, deprem dolayısıyla Esed'e taziye mektubu gönderdi

Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem bölgesine yapılacak konutlar
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem bölgesine yapılacak konutlar
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi
Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi
Merkez Bankası'ndan bankalara 1 milyar lira ceza
Merkez Bankası'ndan bankalara 1 milyar lira ceza
Bakan Kurum: Kiracılara yapılacak kira yardımı 3 bin TL'ye çıkarıldı
Bakan Kurum: Kiracılara yapılacak kira yardımı 3 bin TL'ye çıkarıldı
Önü TV ünitesi arkası deprem kabini
Önü TV ünitesi arkası deprem kabini
Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
'100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı'
'100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı'
256 canı katleden ihmaller... Kötü işçilik, kalitesiz beton
256 canı katleden ihmaller... Kötü işçilik, kalitesiz beton
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı
TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı
Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun isminde birleşilmesini istedi
Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun isminde birleşilmesini istedi
Bakan Kurum deprem bölgesinde incelenen bina sayısını açıkladı
Bakan Kurum deprem bölgesinde incelenen bina sayısını açıkladı
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 5 binden fazla başvuru yapıldı
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 5 binden fazla başvuru yapıldı
Depremzede öğrencilere 'eğitim seti' gönderilmeye başlandı
Depremzede öğrencilere 'eğitim seti' gönderilmeye başlandı
Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Akaryakıta indirim bekleniyor
Akaryakıta indirim bekleniyor
Çelik yatak ve kabinlere sipariş yağıyor
Çelik yatak ve kabinlere sipariş yağıyor
Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Denetim can kurtardı: 151 bin binadan sadece 132'si yıkıldı
Denetim can kurtardı: 151 bin binadan sadece 132'si yıkıldı
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı
Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
Kaymakamdan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama
Kaymakamdan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama
TOKİ Başkanı: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
TOKİ Başkanı: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
Bakan Soylu: Depremlerde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti
Bakan Soylu: Depremlerde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Bakan Bilgin'den 'kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı' açıklaması
İzmir'de Valilik ve Belediyeden karşılıklı 'yardım kampanyası' açıklaması
İzmir'de Valilik ve Belediyeden karşılıklı 'yardım kampanyası' açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu, deprem dolayısıyla Esed'e taziye mektubu gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de hayatını kaybedenler için Beşşar Esed'e taziye mektubu gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 16:52, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 16:52
Yazdır
Kılıçdaroğlu, deprem dolayısıyla Esed'e taziye mektubu gönderdi

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Esed'e gönderdiği mektubunda, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin Türkiye'yi olduğu gibi Suriye'yi de etkilediği ve büyük acıya boğduğu belirtildi.

Yaklaşık 15 gündür bölgeyi ziyaret ederek, halka derman olmaya gayret ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, mektubunda, "Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, mektubunda ayrıca "Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum." ifadelerine yer verdi.

Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun isminde birleşilmesini istedi
Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun isminde birleşilmesini istedi
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği Yayımlandı
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği Yayımlandı
23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
23 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Deprem bölgesinde TYP ile 20 bin 700 kişi istihdam edilecek

Deprem bölgesinde TYP ile 20 bin 700 kişi istihdam edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama izni dağılımı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan atama izni dağılımı bekleniyor

Kamu idareleri başta olmak üzere tayin müracaatında bulunacak vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak atama izin dağılımını bekliyor
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
YÖK, eğitim öğretim dönemine ilişkin 9 soru ve cevabı daha yayınladı

YÖK, eğitim öğretim dönemine ilişkin 9 soru ve cevabı daha yayınladı

YÖK, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 2022-2023 bahar yılı eğitim ve öğretimine ilişkin yeni soru ve cevapları yanıtladı.
2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden ALES/1 başvuralırının başladığını duyurdu.
Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Adana'daki bir çiftlikte, 3 bekçiyi dövüp, ellerini bağladıktan sonra 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, römork ve zirai malzemeleri gasbeden silahlı ve maskeli 5 şüpheliden 3'ü yakalandı. Portakal bahçesinde bulunan çalıntı araç ve malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet Bölgesind Risk ve Tehlike Yönetimi Teknik Çözüm Ekibi oluşturularak tüm okullar kontrol edilecek. İşte takvim...
Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mart 2023
Deprem öncesi ve sonrası Hatay: Büyük yıkım havadan görüntülendi

Deprem öncesi ve sonrası Hatay: Büyük yıkım havadan görüntülendi

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da, kentin deprem öncesi ve sonrasına ilişkin görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mart 2023
Mimar Sinan'ın 'deprem terazisi' merak konusu oldu

Mimar Sinan'ın 'deprem terazisi' merak konusu oldu

Depremler sonrası Osmanlı dehası Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı 'deprem terazisi' merak konusu oldu. Peki 'deprem terazisi' nedir, nasıl çalışır? İşte tüm merak edilenler...