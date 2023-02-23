Merkez Bankası'ndan bankalara 1 milyar lira ceza

Ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre; Merkez Bankası, döviz alım satın işlemlerindeki 'netleştirme raporlarında usulsüzlük' olduğunu gerekçe göstererek ceza kesmesinin şokunu yaşıyor.

TCMB'nin bankalara kestiği cezanın 1 milyar lirayı bulduğu öğrenildi. Üç bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre; bankalara kesilen cezalar 100 milyon lira ile 300 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre bankaların her işlemi sonrası "netleştirme" süreci bulunuyor. Bankalar döviz alım satımında hem spot hem de türev işlemlerinin tamamında netleştirme yapıyor. Ceza gerekçesi bankaların türev ve spot piyasada yapılan döviz işlemlerinin ardından netleştirme raporlarında sıkıntı olması.

Bir banka yetkilisi, banka bazında kesilen ceza tutarlarının neye göre farklışaltığının tam anlaşılamadığını bildirdi.