Nurdağı ve İslahiye'de depremde yıkılan binalarla ilgili 22 kişi tutuklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nurdağı ve İslahiye'de depremde yıkılan binalarla ilgili kusurlu olduğu değerlendirilen 22 kişinin tutuklandığını belirtti.

Müteahhit, yapı denetim görevlilerinin de arasında olduğu 80 kişinin aranmasının devam ettiğini aktaran Gül, "En hakkaniyetli kararı bağımsız mahkemeler verecektir." ifadelerini kullandı.