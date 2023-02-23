İsveç Konsolosluğuna saldırı girişimiyle ilgili DEAŞ operasyonu

Ankara'daki İsveç Konsolosluğuna saldırı girişimi iddiasıyla Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1'i saldırı girişimiyle ilgili 2 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece düzenlenen operasyonda, Ankara'daki İsveç Konsolosluğuna saldırı girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Irak uyruklu M.M.M. ile yine DEAŞ terör örgütünün içinde yer aldığı tespit edilen A.H.S.S. Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.M.M., kendisine sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin Ankara'da İsveç Konsolosluğu yanında ev kiralamasını ve dron ile keşif yapmasını, saldırı düzenleyeceklerini söylediğini, ancak bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü. A.H.S.S. ise Musul'da DEAŞ terör örgütü içinde yer aldığını ancak her herhangi bir çatışmaya katılmadığını söyledi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M.M. ve A.H.S.S. akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.