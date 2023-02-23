Bakan Bozdağ: Davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı
Adalet Bakanı Bozdağ, "2015-2023 arasında 7 bin 91 kentsel dönüşüm davası var. Bu davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı, 2012'de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 21:05, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 21:36
Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar) Tutuklu 171 kişiden 78'i müteahhit, 64'ü yapı sorumlusu, 11'i yapı sahibi."
"2015-2023 arasında 7 bin 91 kentsel dönüşüm davası var. Bu davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı, 2012'de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı."