1999 depremini yaşayan öğretmen ve memurlar depremzedelerin yardımına koştu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için çadır kentler kurulmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ne kurulan çadır kentte gönüllü olmak üzere Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmen ve memurlardan ekipler geldi. Depremzedeleri daha iyi anlamaları için özellikle 1999 depremini yaşamış kişilerden seçilen öğretmen ve memurların kimi depoda, kimi yemek dağıtımında, kimiyse temizlikte görevlendirildi.

"Depremzede arkadaşlarımızı en iyi biz anladığımız için ilk olarak biz geldik"

Çadır kente gelen Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlisi Efkan Dalgıç, "Bu felaketi duyduktan sonra gönüllü olarak buraya geldim. Elimizden geldiğince koordineli şekilde 14 gündür çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. 1999'da depremi biz de yaşadığımız için depremzede arkadaşlarımızı en iyi biz anladığımız için ilk olarak biz geldik" açıklamasını yaptı.

Dalgıç, depremzedelere tost yapıp yemek dağıttığını anlatarak, "Burada özellikle çocuklarla iletişim içerisindeyiz. Karavanımız var, özellikle çocuklara tost, bisküvi, meyve suyu, oyuncak dağıtıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Arada sırada çocuklarla top oynuyoruz, maç yapıyoruz. Sabah 06.00'da açıyoruz, akşam 00.00'a kadar hizmetimizde sınır yok. İsteyen istediği zaman gelip buradan 7 gün yemek yiyebilir" dedi.

"Karşılığını vermek için geldik

Sakarya'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Hasan Servet Azimli ise 1999 depremini yaşadığını belirterek, "Onun karşılığını vermek için geldik. Ben de o zamanlar prefabrikte oturdum, çadır kentte kaldım. Deprem yardımı kullandım. Onun karşılığını bir nebze vermek için gönüllü oldum" diye konuştu.

Azimli, gönüllü olmak isteyenlerle birlikte geldiklerini dile getirerek, "Önce 10 gün boyunca tır yükledik. Ondan sonra da güzel tır yüklüyorum diye buraya geldim. Burada da şimdi il milli eğitim müdürlüğünün topladığı malzemeleri meslek liselerinde yapılanları tırlarla gönderiyorlar, biz de o tırları indirip bu depoya istifliyoruz. Buradan da AFAD yetkilileriyle dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremzedeleri daha iyi anladıklarını vurgulayan Azimli, "Biz de aynı felaketi yaşadığımız için o duyguları anlayabiliyoruz. Onların yaraları daha da derin. Yaraları taze olduğu için anlayabildiğimize inanıyorum ama tabii ki tam onlar kadar anlayamıyoruz. Moralimizi yüksek tutuyoruz, motivasyonlu bir ekibiz. Buradaki drama bir nebze olsun bir su serpebiliyorsak ne mutlu bize" cümlelerine yer verdi.

"Hiç tanımadığın insanlara gelip burada yardımcı olmak mutluluk verici"

Sakarya'dan çadır kentte yemek yapmak üzere gelen gönüllü aşçı Mehmet Seçkin ise şunları kaydetti:

"1999 depremini yaşamış olarak gönüllü geldim. Yaklaşık 250 civarında depremzedeye ve görevlilere yemek veriyoruz. Güzel bir duygu, hiç tanımadığın insanlara gelip burada yardımcı olmak mutluluk verici. Her şey güzel. Alanımız burası. İmkanlar ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yan tarafta dağıtıyor. Diğer kurumlar da yardımcı oluyor. Malzeme ve ekipman konusunda yardımlaşıyoruz. Elimizden geldiğince mutlu etmeye çalışıyoruz. Bugün yemekte etli nohut, pirinç pilavı, mercimek çorbası vardı. Yarın kuru fasulye, pilav ve komposto vereceğiz. Gelen malzemeye göre menü yapmaya çalışıyoruz."