Meslek liseleri, zor günde birer fabrikaya dönüştü

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkımları meydana getiren deprem sonrasında tüm yurtta bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Tekirdağ'dan gönderilen yardımların yanı sıra bazı liselilerde depremzedeler için kışlık kıyafet, battaniye dikilirken bazı liselerde ise depremzedeler için ekmek üretiliyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde battaniye ve kışlık kıyafet üretilerek afet bölgesine gönderiliyor. Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde de ekmek fırını kurulurken, üretim faaliyetine başlayan ekmek fırınında üretilen ilk 5 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi.

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, deprem bölgesinde kullanılmak üzere battaniye, kışlık kıyafet üretilen Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ve ekmek üretip deprem bölgesine gönderen Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Moda Tasarım Alanı Bölümünü gezen Vali Yıldırım, kıyafetlerin üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kıyafet üreten öğretmen, öğrenci ve gönüllülere hitaben bir konuşma yapan Vali Yıldırım; "Çalışkanlığınız, fedakarlığınız, yüce gönüllüğünüz sebebiyle sizlere teşekkür ediyorum. Depremzede vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını karşıladınız. Sizleri tebrik ediyorum. Elinize sağlık. Hep birlikte depremin acılarını dindirecek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" dedi.

Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler eşlik etti.