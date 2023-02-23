Madencilerden 248 saat sonra kurtardıkları Aleyna'ya ziyaret

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ölmez'in hastaneye kabul edilişinin yedinci günü olduğunu anımsatarak, sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu söyledi.

Ölmez'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı ziyaretten mutlu olduğunu ifade eden Ünüvar, "Bugün de kurtarma ekibi ile Aleyna'yı buluşturduk. Kısa ve çok duygulu bir buluşma oldu. Madenci kardeşlerimiz Aleyna için bir çiçek yaptırmışlar, onu takdim ettiler. Aleyna'nın ricasıyla hazırladığımız plaketi Aleyna da madenci abilerine verdi. Karşılıklı memnuniyetlerini ilettiler." diye konuştu.

- "İlk harekette Aleyna'nın ayaklarını gördük"

Madenci ekibinin lideri Serdar Erman Kütükçü de Ölmez'i hastanede sağlıklı ve mutlu gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Bölgede 50 kişilik bir ekiple arama-kurtarma çalışması yürüttüklerini anlatan Kütükçü, şöyle devam etti:

"Aleyna'nın bulunduğu Atabey Apartmanı'nda 8-10 kişilik ekiple çalışmamıza devam ediyorduk. Aleyna'yı bulduğumuz gün artık kepçelerin halat yardımıyla beton blokları kaldırıp altını kontrol ederek canlı arıyorduk. İlk harekette Aleyna'nın ayaklarını gördük. O andan sonra Aleyna'nın yanına koştuk, ambulansı çağırdık. İşte o tarifsiz mutluluk, keyif ve gurur halen bizde devam ediyor."

Madenci Hüseyin Toksöz ise Ölmez'in enkaz altında ilk olarak ayaklarını gördüğünü anlatarak, "Aleyna'nın hareket halinde olduğunu görünce zaten her şey durmuştu. O anda yanımda Murat diye bir madenci arkadaşım vardı. Diğer çalışan arkadaşları durdurmak üzere onlara seslendim. Murat arkadaşımı, Aleyna'nın yanına gönderdim." diye konuştu.

Madencilerden Ali Akdoğan da bölgede çalışmalarda bulunan gönüllülere teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.