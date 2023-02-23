Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Deprem bölgesinde TYP ile 20 bin 700 kişi istihdam edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.