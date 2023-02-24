24 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
24 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremler sonrası şehirde zarar gören tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyasına yönelik Hatay Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek "Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi" toplantısına katılacak.
(Hatay/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır AFAD Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulunarak depremlerden etkilenen bölgelerdeki çiftçilere yönelik tarımsal desteklere ilişkin basın açıklaması yapacak, Şanlıurfa AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.
(Diyarbakır/11.00/Şanlıurfa/16.00)
2- TÜİK, 2022 yılı evlenme ve boşanma, geçen yılın son çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini, şubat ayı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Letonya'yı konuk edecek.
(Bursa/20.00)
2- Futbolda UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekilecek.
(Nyon/14.00/15.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Lyon/22.00)