24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Engin DEMİR atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şemseddin YALÇIN atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent ERDEM atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınlan ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hamza Gökhan ERYILMAZ atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan iş Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı;

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha TÜRKOĞLU,

görevden alınmış,

~ Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sezayı KÖSE,

- Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Fatma TORU,

- Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selma TOSUN, atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince İhsan Özgür ÇETİN atanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü;

- Amasya Orman Bölge Müdürü Halil OFLU,

- Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan ÇETİNKAYA,

- Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet GÜNEŞ,

- Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya POLAT,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

23 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI