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Hablemitoğlu davasında Levent Göktaş'ın tutukluluğu devam edecek

Cinayeti işlediği iddia edilen suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen emekli albay Levent Göktaş ve eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 07:10, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 07:39
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Hablemitoğlu davasında Levent Göktaş'ın tutukluluğu devam edecek

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.

Sanıklar Fikret Emek, Enver Altaylı ve Levent Göktaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandıkları duruşmada, Hablemitoğlu'nun ailesi de hazır bulundu.

Cinayeti işlediği iddia edilen suç örgütünün kurucusu olduğu ileri sürülen Göktaş'ın avukatlarının savunmasının ardında ara karara yönelik mütalaasını sunmak üzere Savcı Zafer Ergün söz aldı.

Delil olarak gösterilen HTS ve baz kayıtlarının en doğru şekliyle dava dosyasında yer verildiğini belirten Ergün, sanık ve avukatlarının bunlara ilişkin bilirkişi talebi için "Dosyadaki HTS analizleri tarafımızca doğrulanmıştır. Cumhuriyet savcısı da bilirkişidir. Bu nedenle uzman mütalaasına gerek yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen sanık emekli albay Mumcuoğlu'nun Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yapmış olabileceğine dikkat çeken Savcı Ergün, cinayetten yaklaşık 2 saat sonra davanın firari sanığı FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın Kıbrıs'tan arandığına ilişkin yenin deliller bulunduğunu aktardı.

Gazeteci Zihni Çakır ve eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesini talep eden Ergün, bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz olacağı gerekçesiyle tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

- Ara karar

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, yaklaşık 4 saatlik aranın ardından ara kararı açıkladı.

Buna göre soruşturma sürecinde bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren isimler, mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenecek.

Sanık Enver Altaylı'nın daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından mahkum edildiği dosya ile sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'yla bir dönem Kazakistan'da görev yapan ve casusluk suçlamasıyla yargılanmasına devam edilen Metin Gürcan'ın dosyaları ilgili mahkemelerden istenecek.

Sanıkların HTS kayıtlarının karşılaştırılması için bilirkişi tayin edilecek, ayrıca sanık Mumcuoğlu'nun Kazakistan'dan Kıbrıs'a oradan Türkiye'ye gelerek cinayeti işlediği iddiasına ilişkin o tarihte Kıbrıs telefon numaralarından hangi sanıkların arandığının tespiti yapılacak.

Cinayet tarihinde sanıkların kullandıkları telefon hatlarının kimlerin adına kayıtlı olduğu araştırılacak, sanıklardan emekli asker olanların özlük dosyaları ilgili kuvvet komutanlığından istenecek.

"Delillerin tamamının toplanmamış olması", "tanıkların daha dinlenmemiş olması" ve "kaçma şüphesi" nedeniyle bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıklar Altaylı, Göktaş, Mumcuoğlu, Bozkır, Köstem ve Emek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

- İddianame

İddianameye göre, FETÖ, örgüt aleyhinde çalışmalar yapan Necip Hablemitoğlu ile ilgili dönemin sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ı görevlendirdi. Özcan da Hablemitoğlu'nun önünün kesilmesi için FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı ve Ali Serhat Ilıcak'a durumu anlattı.

Altaylı, Mustafa Özcan'ı Hablemitoğlu ile görüştürmesi için dönemin Sağlık Bakanına ulaştı ancak her seferinde Hablemitoğlu, bu talebi geri çevirdi.

Hablemitoğlu'nun, MİT Müsteşarı olacağına dair duyumlar üzerine yeniden devreye giren örgüt, onu öldürmesi için o dönem müsteşar olmak isteyen bir diğer isim Levent Göktaş'a, Aydın Köstem aracılığıyla ulaştı.

FETÖ'nün teklifini kabul eden Göktaş, bunun için emrinde görev yapan eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır'a suikast talimatı verdi.

Bozkır, Hablemitoğlu'nun evinin olduğu sokakta keşif yaptı, ardından yurt dışı görevi kapsamında Kazakistan'da bulunan Mumcuoğlu, iz bırakmamak için KKTC üzerinden Türkiye'ye gelerek 18 Aralık 2002'de Hablemitoğlu'nu, evinin önünde başından vurarak öldürdü.

Bu kapsamda sanıklar FETÖ elebaşı Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem, "tasarlayarak öldürmeye azmettirmekten", sanıklar emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'in ise "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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