Diyanet ekiplerinden deprem bölgesindeki cemevlerine ziyaret

Kahramanmaraş merkezli depremin ilk saatlerinden itibaren bölge halkının yaralarını sarmak için çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağlı ekipler, vatandaşların yardımına koşuyor. Defin işlemlerinden insani yardıma, gıdadan barınmaya ve arama kurtarma faaliyetlerine kadar birçok alanda vatandaşlara hizmet ediyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra taziye ziyaretlerinde de bulunan ekipler, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatı ile bölgedeki cemevlerini ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri İhsan Ünlü'nün beraberinde ziyarete giden heyette, Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı Kadir Kargı, Başkanlık Vaizi Mustafa Sadıkoğlu ile bölgedeki ilçe müftüleri yer aldı. İlk ziyaretini Kahramanmaraş merkezde bulunan Erenler Cemevi'ne yapan heyet, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN BİRİZ

Memnuniyeti dile getiren Erenler Cemevi Başkanı Müslüm İbili, "Gün birlik ve beraberlik günüdür, acıları paylaşma ve birbirimize sahip çıkma günüdür. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ünlü ise "Bizi biz yapan ve millet olma bilincini sağlayan en önemli unsur farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşama bilinci, birlikte hareket edebilme duyarlılığımızdır." dedi. Deprem sonrası Kahramanmaraş'a koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilen Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç ise, "Biz buraya acıları paylaşmak, iyi günde kötü günde hep beraber olduğumuzu göstermek için geldik." diye konuştu. Heyet, daha sonra Kahramanmaraş'taki Pazarcık Alevi Kültür Derneği ve Alevi Kültür Derneği Narlı Cemevi, Elbistan'daki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Balıkalan Köyü, Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki Alevi Kültürünü Araştırma Derneği (AKAD) ile Defne ilçesinde bulunan Alevi Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Heyet ayrıca Defne, Arsuz ve Samandağ'ın köylerine yardım malzemeleri götürüp çocuklara hediyeler dağıttı.

Abdullah Sarica

Resul Ekrem Şahan