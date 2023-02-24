Yeni Adıyaman'a en uygun yer aranıyor: Zemin etüdü çalışması

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır tahribata uğrayan illerden Adıyaman'da yaralar sarılıyor. İki ayrı depremde bin 485 binanın yıkıldığı, 6 bin 108 binanın da ağır hasarlı olduğu kentte yıkımı acil olan bina sayısı ise 538. Şehir merkezinin bir bölümünün başka yere taşınmasına karar verilen Adıyaman'da yeni konutların yapılacağı bölgelerde, sondaj ve etüt çalışmaları sürüyor. 25 bin 882 konutun yapılacağı şehrin kuzey batısında kalan dağ eteği ve üst kısmında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri çalışmalarına hızla devam ediyor.

İNCELEME BİTİNCE KARAR VERİLECEK

Şehir merkezini tepeden gören ve altı kayalık olan bölgede mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarında bir çok noktadan örnek alınıyor. Sondajla 15 metre derinlikten alınan örneklerin inceleneceğini belirten Jeoloji Mühendisleri incelemenin ardından bölgenin yerleşime uygun olup olmadığını tespit edecek. Eğer zemin yerleşime uygun olursa, ekipler bu defa da zemin etüdü çalışmalarına geçecek. Fay grupları, zemin etüdü ve heyelan riski olup olmadığı da bakanlık ekiplerince değerlendirilecek.

DAĞ ETEĞİNDEN BAŞLAYIP YÜKSELECEK

Bölgede çalışma yapan ekipler mevcut şehir merkezinin tarım arazisi için oldukça uygun olduğunu belirtirken, yerleşim için ise uygun olmadığını ifade etti. Yeni kurulacak yerleşim yerinin, şehri tepeden gören seyir terasın eteklerinden başlayıp kuzey batısına doğru, mevcut TOKİ konutlarının paralelinde yapılması planlanıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanacak rapor bakanlığa sunulacak ve son karar verilecek.

Şahin Şen