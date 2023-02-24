YSK deprem bölgesi için hazırlanıyor: Seçimde erteleme yok

Deprem sebebiyle, seçim tarihine yönelik farklı görüşler dile getirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı toplantıda 14 Mayıs tarihinin büyük oranda kesinleştirildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasını yürüten ekip ve parti yönetimi ile yaptığı toplantıda, seçim hazırlıkları masaya yatırıldı. Deprem nedeniyle seçimlerin 18 Haziran'a bırakılması önerilerine rağmen, Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde kararlı olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın 'Bir karar aldık, uygulayalım' dediği ifade edildi. Depremin etkilediği 11 ilde seçimlerin yönetimi ile ilgili teknik detaylar da görüşüldü. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bu konuda alması gereken tedbirler olduğu belirtildi.