Konut ihtiyacı arttı, fırsatçılar sahnede: Çimento ve demire zam

Konut ihtiyacı arttı, fırsatçılar sahneye çıktı: Çimento ve demire zam üstüne zam



Bütün ülkeyi hüzne boğan, asrın en büyük depremiyle bütün dünya, afetzedelerin elinden tutmak için harekete geçerken, ülkemizde fırsatçılar yarışa girdi. Kiraları 3'e katlayanlar büyük tepki çekerken, yüz binlerce kalıcı konut için temel ihtiyaçlardan olan çimento ve demirde de artışlar birbirini izledi.

PETROL DÜŞTÜ

Deprem öncesi 87 dolar olan petrol bugün 80 dolara düştü, enerji bedeli ucuzladı. Sanayi elektriğinde indirim yapıldı, doğalgazda ise herhangi bir fiyat artışı gerçekleşmedi.

Hazır Beton Birliği de "Enerji fiyatı artmadı, döviz yerinde sayıyor, zam için sebep yok" diyor ama sektörden peş peşe zam haberleri birbirini izledi.