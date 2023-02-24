Hatay için 'özel' hazırlık: Güvenlik bürokrasisi bölgede karargah kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden biri olan ve bu nedenle de en fazla göçün yaşandığı Hatay'da demografik yapının bozulmaması için yeni tedbirler devreye girecek. 6 Şubat'taki iki depremin ardından, 20 Şubat'taki 6,4'lük depremle birlikte Hatay'daki binaların yarısından fazlası kullanılamaz hale geldi.

Bu nedenle de Hatay'dan başka illere büyük bir göç dalgası yaşanmaya başladı. Göç hareketliliğinin bölgenin demografik yapısını değiştirmesi ihtimalinin ortaya çıkması üzerine devletin ilgili birimleri anında harekete geçti. Hükümet tarafından da depremin en fazla etkilediği illerden biri olan Hatay'dan başlayan göçün durdurulması için özel çalışma yürütülüyor.



YÜCEL KAYAOĞLU-