EYT'ye 'deprem' ayarı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nda görüşülememişti. AK Parti kurmayları, 28 Şubat'ta çalışmaya başlayacak olan Meclis'in ilk gündem maddesinin EYT düzenlemesi olacağını kaydetti.

EYT'de prim gün sayısı, çalışma yılı gibi koşullarda bir değişiklik olmayacak. Ancak EYT'li olarak çalışmak isteyenlerin işe başlaması için tanınan 10 günlük sürenin uzatılması gündemde. İşveren tarafı bu sürenin 3 aya çıkarılmasını talep ediyor.

Deprem ayarı

Gözler yasa tasarısı için Meclis'e çevrilirken düzenlemeye ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi. HaberGlobal'in haberine göre; depremde hayatını kaybedenler için de harekete geçildi.

AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.