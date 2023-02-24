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Tedavi yardımı bahanesiyle depremzede yakınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı

Adana'da, depremde yaralanan iki kişinin tedavilerinde yardımcı olmayı vadederek yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 10:09, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 10:10
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Tedavi yardımı bahanesiyle depremzede yakınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı

Hatay ve Malatya'da enkaz altında kalarak yaralanıp Adana'daki bazı hastanelere kaldırılan iki afetzedenin yakınlarıyla görüşen şüpheli, tedavilerinin özel sağlık kuruluşunda devam etmesini sağlayacağı yalanıyla onları kandırdı.

Şüphelinin, depremzede yakınlarından birinden 1000 lira ve cep telefonu, diğerinden 200 lira ve cep telefonu alıp ortadan kaybolması üzerine durum polise bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada zanlının dolandırıcılık olaylarından çok sayıda suç kaydı bulunan Ercan B. (51) olduğunu tespit etti.

Ercan B, saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı ancak dolandırılan depremzede yakınlarının para ve cep telefonlarına ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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